Хакерские атаки на портал госуслуг обрушились с Украины. Об этом сообщили официальные представители Минцифры. По их словам, призывы к DDoS-атаке в украинских Telegram-каналах начали распространяться еще утром. Были опубликованы более 50 IP-адресов.

В пиковые моменты на портале фиксировалось до 340 тысяч запросов в секунду. Нагрузка на платформу выросла в 10 раз. Однако, системы безопасности "Госуслуг" работают в штатном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.