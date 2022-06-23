Новости последнего часа: сервис управления домофонами через приложение тестируют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в Москве начали тестировать технологию, которая позволит жителям многоэтажек принимать видеозвонки с домофона в приложении "Электронный дом Москва", а также самим создавать и менять пин-коды для входа в подъезд. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий.

Уточняется, что сервис работает в пилотном режиме в восьми домах Северного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного административных округов, а также в ТиНАО и Зеленограде. Тестирование продлится до конца 2022 года.

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта: 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны, 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направления.

В России до конца года появится новая марка автомобилей из Китая – Hongqi. Об этом сообщили СМИ.

