В Tele2 отказались от значительного повышения цен на безлимитные тарифы

Мобильный оператор Tele2 передумал резко повышать цены на тарифы после реакции ФАС и Минцифры. Там пообещали проверить обоснованность подобного решения.

Оператор ранее сообщил клиентам о росте цен на безлимитные пакеты с 450 до 750 рублей. В итоге новая цена повысится максимум на 50 рублей, отметили в компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

