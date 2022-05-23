Российские банки начали создавать копии своих приложений в AppStore

Российские банки создают копии своих приложений в AppStore. Например, ВТБ предлагает своим клиентам скачать приложение под названием "Прайм Баланс". С его помощью можно следить за счетами и переводить деньги.

Какие еще банки клонируют приложения? И есть ли риск, что Apple их заблокирует? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.