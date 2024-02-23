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23 февраля, 21:30

Технологии

Новости мира: британские инженеры научили робота реагировать на свое отражение в зеркале

Новости мира: британские инженеры научили робота реагировать на свое отражение в зеркале

Роскомнадзор рассказал о масштабной утечке данных в 2024 году

Около 15 тыс обращений в день принимают диспетчеры экстренных медслужб

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Инженеры из Великобритании научили робота реагировать на свое отражение в зеркале и засняли его первую реакцию. Кроме того, робот умеет копировать человеческую мимику и речь, вести осмысленный диалог, работать руками и стоять на ногах.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Необычное видео местные жители сняли после сильного похолодания и ледяного дождя.

В испанской Валенсии число жертв пожара в многоэтажном жилом комплексе возросло до 10. Дом полностью сгорел накануне вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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