Новости мира: британские инженеры научили робота реагировать на свое отражение в зеркале

Инженеры из Великобритании научили робота реагировать на свое отражение в зеркале и засняли его первую реакцию. Кроме того, робот умеет копировать человеческую мимику и речь, вести осмысленный диалог, работать руками и стоять на ногах.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Необычное видео местные жители сняли после сильного похолодания и ледяного дождя.

В испанской Валенсии число жертв пожара в многоэтажном жилом комплексе возросло до 10. Дом полностью сгорел накануне вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.