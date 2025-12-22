В Роскомнадзоре сообщили о последовательных ограничениях в отношении WhatsApp

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, мессенджер не соблюдает условия, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений на территории России. Если компания не выполнит требования российского законодательства, то мессенджер будет полностью заблокирован. Еще в августе началась постепенное ограничение звонков. В ведомстве порекомендовали переходить на национальные сервисы.

