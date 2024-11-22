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22 ноября, 07:15

Технологии

Москвичей предупредили об ответственности за приобретение "серых" смартфонов

Москвичей предупредили об ответственности за приобретение "серых" смартфонов

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Москвичей предупредили об ответственности за приобретение так называемых "серых" смартфонов. Количество гаджетов, ввезенных из западных стран в обход санкций, за год увеличилось более чем в шесть раз. Чаще всего контрабандисты заявляют телефоны как товары для личного пользования, а затем продают их на маркетплейсах.

Приобретать телефоны лучше всего в тех магазинах, которым можно доверять, в торговых сетях, либо в магазинах которые давно работают рядом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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