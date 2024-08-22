Москвичам рассказали, какие альтернативы есть у мессенджеров Telegram и WhatsApp

В качестве альтернативы приложениям Telegram и WhatsApp российские разработчики предлагают "Яндекс Мессенджер". Это кроссплатформенный инструмент, с помощью которого можно отправлять текстовые и аудиосообщения, совершать аудио- и видеозвонки, а также создавать каналы и делиться информацией.

Кроме того, можно воспользоваться корпоративным мессенджером "Серафим", сервисом "ТамТам" от Mail.ru Group или "VK мессенджером" от "ВКонтакте". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

