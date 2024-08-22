Аналитики сомневаются, что причиной сбоя работы мессенджеров 21 августа была DDos-атака

21 августа пользователи столкнулись с очередным сбоем в работе мессенджеров, в числе которых оказались Telegram и WhatsApp. Так же поступали жалобы на работу Discord, Steam и других сервисов. В Роскомнадзоре все объяснили DDos-атакой на российских операторов связи. Вчерашнюю проблему с интернетом в России назвали самой глобальной за последние два года. Сбой доступа к различным сайтам, сервисам и платформа продлился около часа.

Многие аналитики в произошедшем видят намеренный удар, направленный на вывод из строя сервисов для общения. Проблемы затронули следующие площадки: мессенджеры Telegram, Discord и WhatsApp, приложение IP-телефонии Skype, игровую площадку Steam, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервис трансляций Twitch. Невозможно было зайти так же в магазин мобильных приложений App Store и другие.

Часть IT-специалистов все-таки сомневаются в хакерской атаке и больше склоняются к версии локального сбоя, поскольку не представляют, что за DDos-атака, совершенная на всех операторов разом, которая заблокировала только конкретные мессенджеры и сервисы при этом не затронула остальные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.