Новости последнего часа: тренировка электронного голосования будет 31 августа и 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тренировка дистанционного электронного голосования пройдет 31 августа и 1 сентября, сообщили в ЦИК.

Бутылки с водой начали раздавать на нескольких станциях метро Москвы из-за жары, рассказали в Дептрансе.

Терроризм и национализм являются частью идеологии киевских властей, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.