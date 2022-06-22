Правительство предложило создать российский магазин приложений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на все продающиеся в РФ гаджеты. Предполагается, что в магазин будет загружаться определенное программное обеспечение по распоряжению властей.

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