Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали и сделали еще удобнее для пользователей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Специалисты обновили интерфейс, систему поиска контента и аудиогид. В новой версии добавили описание каждого маршрута с указанием основных остановок и времени, которое он займет. Кроме того, можно задать радиус от одного до 50 километров от вас и поставить фильтр по районам.

Сейчас в проекте примерно 250 онлайн-экскурсий, более 2 тысяч фотографий исторических зданий, 353 музеев и почти 700 памятников, а также биографии 330 известных москвичей разных лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

