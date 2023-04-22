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Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали

Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали

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Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали и сделали еще удобнее для пользователей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Специалисты обновили интерфейс, систему поиска контента и аудиогид. В новой версии добавили описание каждого маршрута с указанием основных остановок и времени, которое он займет. Кроме того, можно задать радиус от одного до 50 километров от вас и поставить фильтр по районам.

Сейчас в проекте примерно 250 онлайн-экскурсий, более 2 тысяч фотографий исторических зданий, 353 музеев и почти 700 памятников, а также биографии 330 известных москвичей разных лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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