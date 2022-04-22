Сколтех примет участие в развитии транспортных технологий Москвы

Сколтех примет участие в развитии транспортных технологий столицы. Его посетил заммэра Москвы Максим Ликсутов, где ему показали самые интересные разработки. Речь идет об инновационном производстве.

Это искусственный интеллект для обработки больших потоков данных, суперкомпьютеры, легкие материалы для инженерных конструкций, а также разработки для обеспечения высокоскоростной беспроводной связи.

Все это необходимо для повышения эффективности электротранспорта, систем безопасности, строительства и снижения загруженности дорог, отметил заместитель мэра по вопросам транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

