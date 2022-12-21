"Актуальный репортаж": игровую индустрию в РФ поддержат на правительственном уровне

Игровую индустрию в России поддержат на правительственном уровне. СМИ заявили о том, что в данный момент обсуждается запуск федерального проекта, стоимость которого оценивают в 50 миллионов долларов.

При помощи государства разработчики в ближайшие семь лет должны будут выпустить больше 20 видеоигр для компьютеров и консолей. Возможно ли это? И какое место в этой индустрии Россия занимает на мировом рынке?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.