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"Актуальный репортаж": игровую индустрию в РФ поддержат на правительственном уровне

"Актуальный репортаж": игровую индустрию в РФ поддержат на правительственном уровне

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Игровую индустрию в России поддержат на правительственном уровне. СМИ заявили о том, что в данный момент обсуждается запуск федерального проекта, стоимость которого оценивают в 50 миллионов долларов.

При помощи государства разработчики в ближайшие семь лет должны будут выпустить больше 20 видеоигр для компьютеров и консолей. Возможно ли это? И какое место в этой индустрии Россия занимает на мировом рынке?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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