Мошенники начали чаще красть российские аккаунты в Telegram

В России начали чаще красть аккаунты в Telegram. Мошенники нацелились на обычных пользователей: зафиксировано уже несколько тысяч случаев.

Пользователю приходило сообщение, в котором предлагался подарок в виде премиум-подписки. После того, как человек нажимал на ссылку, появлялся код авторизации. Именно он и нужен мошенникам, чтобы получить полный контроль. Завладев аккаунтом, они получали доступ к истории сообщений, фотографиям и видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.