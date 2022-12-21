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Мошенники начали чаще красть российские аккаунты в Telegram

Мошенники начали чаще красть российские аккаунты в Telegram

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

В России начали чаще красть аккаунты в Telegram. Мошенники нацелились на обычных пользователей: зафиксировано уже несколько тысяч случаев.

Пользователю приходило сообщение, в котором предлагался подарок в виде премиум-подписки. После того, как человек нажимал на ссылку, появлялся код авторизации. Именно он и нужен мошенникам, чтобы получить полный контроль. Завладев аккаунтом, они получали доступ к истории сообщений, фотографиям и видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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