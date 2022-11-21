21 ноября, 19:18M24.RU
Специалисты рассказали об использовании отечественных мессенджеров в школах
21 ноября в ТАСС прошла экспертная дискуссия ВЦИОМ на тему "Перезапуск школьных чатов: сможет ли Россия перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе?".
Об исследовании отношения россиян к школьным мессенджерам рассказывали:
- председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко;
- руководитель практики социального анализа и консультирования ВЦИОМ Андрей Даудрих;
- научный руководитель лаборатории PR-сопровождения педагогического образования РАО, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова;
- старший научный сотрудник, директор Центра исследований современного детства Александра Бочавер;
- директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов;
- руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;
- директор по развитию Союза отцов, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев.