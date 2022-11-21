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Новости

21 ноября, 19:18

M24.RU

Специалисты рассказали об использовании отечественных мессенджеров в школах

Специалисты рассказали об использовании отечественных мессенджеров в школах

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21 ноября в ТАСС прошла экспертная дискуссия ВЦИОМ на тему "Перезапуск школьных чатов: сможет ли Россия перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе?".

Об исследовании отношения россиян к школьным мессенджерам рассказывали:

  • председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко;
  • руководитель практики социального анализа и консультирования ВЦИОМ Андрей Даудрих;
  • научный руководитель лаборатории PR-сопровождения педагогического образования РАО, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова;
  • старший научный сотрудник, директор Центра исследований современного детства Александра Бочавер;
  • директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов;
  • руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;
  • директор по развитию Союза отцов, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев.
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