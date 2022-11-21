Специалисты рассказали об использовании отечественных мессенджеров в школах

21 ноября в ТАСС прошла экспертная дискуссия ВЦИОМ на тему "Перезапуск школьных чатов: сможет ли Россия перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе?".

Об исследовании отношения россиян к школьным мессенджерам рассказывали:

