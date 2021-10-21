В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

В России запретили продавать десятки моделей смартфонов Samsung. Всего более 60. В черный список попали и новейшие разработки.

Причина – иск швейцарской компании, которая выступила против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии организации, сервис нарушает ее право на изобретение системы электронных платежей.

Еще в июле российский суд запретил торговать продукцией, в которой есть Samsung Pay. Однако тогда конкретные модели устройств не прописали, а новое решение уже содержит все наименования. Под запрет попали смартфоны, которые выпускаются с 2017 года. Экспертов эта ситуация удивила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.