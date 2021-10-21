Суд запретил продажу в России ряда моделей смартфонов Samsung

В России запретили десятки моделей смартфонов Samsung. В список попали более 60 моделей смартфонов. В том числе продавать не будут новейший Samsung Galaxy Z Flip.

Причиной стал иск швейцарской компании, которая выступила против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии организации, сервис нарушает ее право на изобретение "Системы электронных платежей".

Еще в июле российский суд запретил торговать продукцией, в которой есть Samsung Рау. Однако тогда конкретные модели устройств не прописали. А новое решение уже содержит все наименования. Под запрет попали смартфоны, которые выпускаются с 2017 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.