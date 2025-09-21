Для роботов-доставщиков в России установят единые правила и введут ограничения

Роботы-доставщики станут полноценными участниками дорожного движения в Москве: для них собираются установить единые правила и ввести ограничения. Определять нарушителя будут по личному номерному знаку.

Скорость робота не должна будет превышать 25 километров в час, с обязательным замедлением в "медленных зонах". На кузове также должна быть подсветка по бокам, чтобы доставщик был хорошо виден в темноте.

