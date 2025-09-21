Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 17:15

Технологии

У каждого робота-доставщика появится свой номерной знак

У каждого робота-доставщика появится свой номерной знак

Новые нормы для роботов-курьеров примут в Москве

Фестиваль "Киберзарница-2025" проходит в "Лужниках"

В Москве установят единые правила для роботов-доставщиков

В российских колледжах появилась новая специальность по искусственному интеллекту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 сентября

Сергей Собянин: в Москве началось применение новейших уборочных машин

"Москва сегодня": рекордное количество предзаказов на новый iPhone зафиксировано в России

В Москве побиты рекорды по предзаказам iPhone 17

Новости мира: извержение вулкана произошло на острове Гавайи

В Москве для роботов-доставщиков введут единые правила. Уже до конца этого года у каждого ровера появятся номерные знаки для фотовидеофиксации. Также регламентируют их скорость – не более 25 километров в час, с обязательным замедлением в "медленных зонах".

Кроме того, у электронных курьеров должна быть боковая подсветка, чтобы их было видно в темное время суток, а передвигаться они смогут только в специально разрешенных зонах. Техника, которая не соответствует требованиям, будет отправляться на штрафстоянку для идентификации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиитранспортгородвидеоМаксим ШаманинАрина Устюкова