У каждого робота-доставщика появится свой номерной знак

В Москве для роботов-доставщиков введут единые правила. Уже до конца этого года у каждого ровера появятся номерные знаки для фотовидеофиксации. Также регламентируют их скорость – не более 25 километров в час, с обязательным замедлением в "медленных зонах".

Кроме того, у электронных курьеров должна быть боковая подсветка, чтобы их было видно в темное время суток, а передвигаться они смогут только в специально разрешенных зонах. Техника, которая не соответствует требованиям, будет отправляться на штрафстоянку для идентификации.

