21 сентября, 14:15

Технологии

Новые нормы для роботов-курьеров примут в Москве

В Москве для роботов-доставщиков установят единые правила. По словам экспертов, новые требования станут частью экспериментального правового режима, который будет принят правительством России.

В документе определят, какое место занимают роботы на дороге, кто несет ответственность в случае ДТП и какие обязательства ложатся на компании-операторы. Однако инициативу оценивают по-разному.

