21 сентября, 12:30

В Москве установят единые правила для роботов-доставщиков

Для роботов-доставщиков в Москве установят единые правила. До конца года у каждого электронного курьера должен появиться номерной знак, а также будут регламентированы скорость и зоны движения. Эти меры направлены на повышение безопасности и порядок на дорогах.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, правила лягут в основу экспериментального правового режима, определяющего место роботов на дороге, ответственность компаний и порядок действий при ДТП.

