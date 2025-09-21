В Москве установят единые правила для роботов-доставщиков

Для роботов-доставщиков в Москве установят единые правила. До конца года у каждого электронного курьера должен появиться номерной знак, а также будут регламентированы скорость и зоны движения. Эти меры направлены на повышение безопасности и порядок на дорогах.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, правила лягут в основу экспериментального правового режима, определяющего место роботов на дороге, ответственность компаний и порядок действий при ДТП.

