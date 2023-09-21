Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

Подлинность товаров теперь можно проверить с помощью приложения "Госуслуги". Правительство РФ подписало соответствующее постановление.

Покупатель сможет узнать, где, когда и кем произведен товар, а также получить информацию о его весе или объеме. Работу сервиса обеспечит взаимодействие единого портала "Госуслуги" и государственной системы маркировки "Честный знак". Чтобы проверить товар, достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

Пока в списке подлежащих маркировке товаров есть лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем список расширят.

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