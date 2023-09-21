Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 07:30

Технологии

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

"Техно": гарнитура для слабовидящих болельщиков

"Мослекторий": Денис Прудник – о туризме на орбиту и освоении планет

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

"Техно": представлен робот PIBOT для управления транспортом

Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников

Дептранс разработал единую платформу "Энергия Москвы"

Закон о цифровом паспорте вступил в силу в РФ

"Актуальный репортаж": чемпионат "Битва роботов" в РФ

В России запретили использование виртуальных мобильных номеров

Подлинность товаров теперь можно проверить с помощью приложения "Госуслуги". Правительство РФ подписало соответствующее постановление.

Покупатель сможет узнать, где, когда и кем произведен товар, а также получить информацию о его весе или объеме. Работу сервиса обеспечит взаимодействие единого портала "Госуслуги" и государственной системы маркировки "Честный знак". Чтобы проверить товар, достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

Пока в списке подлежащих маркировке товаров есть лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем список расширят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика