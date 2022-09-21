Система быстрых платежей начала тестироваться в московском метро

Проходить в метро можно будет не только при помощи Face Pay. Система быстрых платежей начала тестироваться в московской подземке.

Пассажиры смогут оплатить поездку по QR-коду. В чем плюсы этой системы? Как ее применяют на парковках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.