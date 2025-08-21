Американский бизнес вложил в развитие ИИ около 40 млрд долларов

Американский бизнес вложил в развитие искусственного интеллекта (ИИ) около 35–40 миллиардов долларов за последние годы. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, ссылаясь на исследование Массачусетского технологического института.

Ученые опросили топ-менеджеров, специалистов и работников сферы ИИ и выяснили, что 95% компаний не получили прибыль от инвестиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.