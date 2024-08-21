Сбой в работе онлайн-ресурсов связан с DDoS-атакой на операторов связи

В Роскомнадзоре сообщили, что сбой в работе сразу нескольких онлайн-ресурсов связан с DDOS-атакой на операторов связи. Как уточнили в ведомстве, атаку удалось отразить.

Днем 21 августа пользователи отмечали масштабный сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.