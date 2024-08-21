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21 августа, 16:15

Технологии

Сбой в работе онлайн-ресурсов связан с DDoS-атакой на операторов связи

Сбой в работе онлайн-ресурсов связан с DDoS-атакой на операторов связи

Масштабный сбой произошел в Telegram и WhatsApp

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В Роскомнадзоре сообщили, что сбой в работе сразу нескольких онлайн-ресурсов связан с DDOS-атакой на операторов связи. Как уточнили в ведомстве, атаку удалось отразить.

Днем 21 августа пользователи отмечали масштабный сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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