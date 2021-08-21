Венедиктов ищет хакера, которому заплатит за попытку взлома тестового онлайн-голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами ищет программиста, который помог сделать московскую платформу онлайн-голосования еще лучше.

Во время проведения тестового испытания неизвестный хакер смог отказаться от одного из двух бюллетеней. Каждый участник пробного голосования должен был получить их комплектом, но программисту удалось обойти это правило.

За такие полезные атаки во время тестирования хакерам обещали премии. В этом случае положено 150 тысяч рублей. А потому в общественном штабе ждут, когда программист объявится, чтобы вручить ему награду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

