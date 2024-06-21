Новости часа: сервис для проверки статуса действующей карты москвича заработал на mos.ru

Сервис для проверки статуса действующей карты москвича заработал на портале мэра и правительства столицы. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Москва и Мурманская область планируют создать совместные туристические продукты для гостей из стран БРИКС. Об этом сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов в ходе туристического форума БРИКС в Москве.

В пятницу, 21 июня, в столице ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС РФ.