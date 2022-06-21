Сервис приема заявлений в вузы РФ заработал на портале госуслуг

Российские абитуриенты могут подать документы на госуслугах с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", помимо сайтов институтов. К программе подключились около 900 учебных заведений.

Там же выпускники смогут отследить свой рейтинг в конкурсных списках. Обычные способы подачи документов тоже остаются. Приемная кампания продлится до 25 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

