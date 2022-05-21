Компания SparkToro обнаружила фейковых подписчиков Байдена и Маска

Компания SparkToro провела аудит и обнаружила, что среди более чем 22 миллионов подписчиков Джо Байдена боты составляют около 11 миллионов. У Илона Маска порядка 70% аккаунтов, подписанных на главу Tesla и SpaceX, являются фейковыми.

Ранее миллиардер предположил, что ботами являются до 20% всех аккаунтов и поставил на паузу сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

