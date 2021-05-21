Число пользователей электронной медкарты за месяц увеличилось в два раза

Москвичи стали больше пользоваться электронными медицинскими картами. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после запуска автоматического доступа к электронному документу, число пользователей этого сервиса увеличилось вдвое.

Теперь, чтобы получить доступ к своей медкарте или карте ребенка, не нужно подавать заявку и ждать пять рабочих дней, пока специалисты проверят все данные. Для пользователей с полной учетной записью на mos.ru это происходит автоматически.

После упрощения процедуры электронные медкарты завели еще 250 тысяч москвичей. Теперь они могут в режиме онлайн посмотреть протоколы осмотра врачей, результаты сделанных анализов, информацию о больничных и многое другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.