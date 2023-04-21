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Новости

21 апреля, 22:00

Происшествия

Новости часа: национальный проект по развитию дронов в РФ будет утвержден до 1 сентября

Новости часа: национальный проект по развитию дронов в РФ будет утвержден до 1 сентября

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Национальный проект по развитию дронов в РФ утвердят до 1 сентября, об этом сообщил кабинет министров РФ.

Украинский дрон атаковал трактор в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Рижский вокзал Москвы приостанавливает работу с 24 апреля по 31 августа, об этом заявили в пресс-службе РЖД.

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