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21 января, 19:30

Технологии

В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram

В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram

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В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram. Мессенджер включен в список иностранных, а значит попадает под закон который запрещает передачу платежной информации в зарубежных сервисах обмена сообщениями. Он вступает в силу с 1 марта.

Ограничения будут касаться в том числе интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также банковскими сервисами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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