В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram. Мессенджер включен в список иностранных, а значит попадает под закон который запрещает передачу платежной информации в зарубежных сервисах обмена сообщениями. Он вступает в силу с 1 марта.

Ограничения будут касаться в том числе интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также банковскими сервисами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.