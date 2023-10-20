Двухфакторная аутентификация станет обязательной на портале "Госуслуги"

С 28 октября на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Кабмин утвердил постановление.

Новые меры нужны для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность и усилить защиту персональных данных. С 28 октября можно будет единожды зайти на портал старым способом, после этого система потребует уточнить данные и выбрать дополнительную защиту.

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