20 октября, 18:15Технологии
Двухфакторная аутентификация станет обязательной на портале "Госуслуги"
С 28 октября на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Кабмин утвердил постановление.
Новые меры нужны для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность и усилить защиту персональных данных. С 28 октября можно будет единожды зайти на портал старым способом, после этого система потребует уточнить данные и выбрать дополнительную защиту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.