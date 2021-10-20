Facebook может сменить название. При этом эксперты и пользователи соцсетей пытаются его угадать. Вариантов много, в том числе и шуточные.

Ранее портал Verge со ссылкой на источник сообщил, что компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, чтобы оно отражало ее направленность на построение метавселенной.

Новое название якобы держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Эксперты предполагают, что новым именем может стать – мета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.