Агрегаторы такси и службы доставки начали вводить сервисные сборы. Суммы совсем небольшие – от 1 до 5 рублей от заказа.

Однако многие клиенты уже недовольны и не понимают, почему они должны платить больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.