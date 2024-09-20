Столичные разработчики представили свои проекты в 5G-демоцентре на ВДНХ

Резиденты инновационной лаборатории презентовали свои проекты в 5G-демоцентре, расположенном в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Например, с помощью телефона и небольшого устройства там можно сделать чек-ап организма.

На экран смартфона выводятся данные о состоянии внутренних органов, скорости метаболизма, общем электрическом заряде и уровне обезвоженности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.