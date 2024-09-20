Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 08:15

Технологии

Столичные разработчики представили свои проекты в 5G-демоцентре на ВДНХ

Столичные разработчики представили свои проекты в 5G-демоцентре на ВДНХ

Собянин: Москва активно делится ИИ-сервисами с медиками из регионов

Эксперт рассказал, как изменится отношение к устройствам связи после инцидентов в Ливане

Новости часа: технологии ИИ внедряются для улучшения качества жизни москвичей

Последний день форума "Облачные города" прошел в столице

"Техно": Sony представила PS5 Pro

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым имуществом

"Техно": Huawei показала трифолд Mate XT

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Резиденты инновационной лаборатории презентовали свои проекты в 5G-демоцентре, расположенном в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Например, с помощью телефона и небольшого устройства там можно сделать чек-ап организма.

На экран смартфона выводятся данные о состоянии внутренних органов, скорости метаболизма, общем электрическом заряде и уровне обезвоженности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоНика КараваеваНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика