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20 сентября, 11:45

Технологии

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

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Подлинность товаров теперь можно проверить с помощью приложения "Госуслуги". Правительство подписало соответствующее постановление.

Покупатель теперь может узнать, где, когда и кем произведен товар, а также получить информацию о его весе или объеме. Работу сервиса обеспечит взаимодействие единого портала "Госуслуги" и государственной системы маркировки "Честный знак". Чтобы проверить товар, достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

Пока в списке подлежащих маркировке товаров есть лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем список расширят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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