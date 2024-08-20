Москвичам рассказали, почему люди нелегально используют чужие Wi-Fi-сети

Одни пользователи несанкционированно подключаются к чужим Wi-Fi-сетям только для использования соцсетей или просмотра видео, в то время как другие совершают киберпреступления или распространяют запрещенные материалы.

Чтобы защитить свою личную Wi-Fi-сеть, эксперты советуют придумывать сложные и надежные пароли, регулярно обновлять настройки безопасности и отслеживать подключенные устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

