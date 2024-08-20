Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 19:45

Технологии

Москвичам рассказали, почему люди нелегально используют чужие Wi-Fi-сети

Москвичам рассказали, почему люди нелегально используют чужие Wi-Fi-сети

Москвичам рассказали, как установить незаконно подключенные устройства к домашнему Wi-Fi

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Одни пользователи несанкционированно подключаются к чужим Wi-Fi-сетям только для использования соцсетей или просмотра видео, в то время как другие совершают киберпреступления или распространяют запрещенные материалы.

Чтобы защитить свою личную Wi-Fi-сеть, эксперты советуют придумывать сложные и надежные пароли, регулярно обновлять настройки безопасности и отслеживать подключенные устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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