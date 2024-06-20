Для москвичей разработали несколько полезных чат-ботов

Жители столичного региона могут легко записаться к врачу, получить доступ к медкарте, или передать показания счетчиков с помощью виртуальных помощников. Например, чат-бот на портале mos.ru помогает горожанам быстро находить информацию более чем по шести тысячам тем.

Помимо решения повседневных задач, чат-боты полезны и для предпринимателей. Так, они могут рассказать о правилах участия в городских торгах, порядке получения налоговых льгот и финансовой поддержке для развития бизнеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

