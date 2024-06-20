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20 июня, 07:15

Технологии

Для москвичей разработали несколько полезных чат-ботов

Для москвичей разработали несколько полезных чат-ботов

"Техно": тест-драйв флайборда в Москве

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

"Техно": какие водные гаджеты доступны в Москве

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

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"Интервью": Андрей Тяжельников – о столичном здравоохранении

Жители столичного региона могут легко записаться к врачу, получить доступ к медкарте, или передать показания счетчиков с помощью виртуальных помощников. Например, чат-бот на портале mos.ru помогает горожанам быстро находить информацию более чем по шести тысячам тем.

Помимо решения повседневных задач, чат-боты полезны и для предпринимателей. Так, они могут рассказать о правилах участия в городских торгах, порядке получения налоговых льгот и финансовой поддержке для развития бизнеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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