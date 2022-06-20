В ЦБ РФ приступили к разработке аналога Apple Pay и Google Pay

Центробанк приступил к разработке универсального приложения для смартфонов, которое заменит Apple Pay и Google Pay. Сейчас аналогичные программы есть, но функционал у них ограниченный.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал, что данную инициативу реализовать несложно. По его словам, инфраструктура для этого есть, осталось лишь сделать интерфейс. Он отметил, что приложение будет похоже на систему быстрых платежей, которая сейчас применяется в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

