Сервис приема заявлений в вузы РФ заработал на госуслугах

Сервис приема заявлений в высшие учебные заведения России заработал на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. С 20 июня документы можно будет подать без личного посещения приемных комиссий. При этом через госуслуги можно будет прикрепить заявление в государственные и муниципальные учреждения, а также в некоторые частные вузы на все формы обучения.

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Максима Козловского руководителем городской администрации Светлодарска.

Минфин ждет снижения добычи нефти в России в до 475,3 миллиона тонн в 2022 году и до 472,8 миллиона тонн в 2023 году.

