В Минцифры заявили, что не будут наказывать за использование VPN-сервисов

В России не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами, однако это не приветствуется. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В столичном Дептрансе рассказали, что на работу вновь вышли контролеры-роллеры "Московского паркинга".

10 подземных и надземных пешеходных переходов построят от улицы Поляны до Варшавского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

