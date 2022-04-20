Сервисом "Библиотеки Москвы" за год воспользовались 216 тысяч человек

Сервисом "Библиотеки Москвы" воспользовались примерно 216 тысяч человек за год. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, запуск проекта был важным этапом цифровизации всей библиотечной сети столицы.

Сервис помогает экономить время и решать вопросы онлайн – от поиска книг до управления сроком их хранения и возврата. Чтобы им пользоваться нужна учетная запись на портале mos.ru и единый читательский билет. Его можно оформить бесплатно в любой городской библиотеке по паспорту или онлайн.

Основная функция сервиса – это кабинет читателя. Там хранится информация обо всех забронированных книгах и туда приходят уведомления о готовности заказа. И там же можно перенести срок возврата книги.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.