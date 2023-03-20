Эксперт оценил уровень безопасности смартфонов iPhone

В СМИ появилась информация о том, что сотрудников администрации президента РФ попросили к 1 апреля избавиться от смартфонов iPhone. По данным источников "Коммерсанта", объяснили это соображениями безопасности.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал сложившуюся ситуацию и объяснил, в каком случае iPhone может превратиться в бесполезный кусок металла и пластика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.