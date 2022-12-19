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Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск хочет, чтобы пользователи решили, стоит ли ему покинуть пост главы компании Twitter. Такой опрос миллиардер запустил в своем аккаунте и уточнил, что будет руководствоваться результатами при принятии решения.

Проголосовали уже больше 16 миллионов пользователей. Около 57% проголосовали за то, чтобы Маск покинул пост главы компании проголосовали, 43% – против такого решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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