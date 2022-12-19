Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск хочет, чтобы пользователи решили, стоит ли ему покинуть пост главы компании Twitter. Такой опрос миллиардер запустил в своем аккаунте и уточнил, что будет руководствоваться результатами при принятии решения.

Проголосовали уже больше 16 миллионов пользователей. Около 57% проголосовали за то, чтобы Маск покинул пост главы компании проголосовали, 43% – против такого решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.