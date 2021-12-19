В МВД устранили сбой в работе информационных ресурсов. Уточняется, что с понедельника, 20 декабря, Госавтоинспекция возобновит работу в полном объеме.

Из-за этой аварии люди не могли зарегистрировать машины и получить водительские права. Также не было доступа к информации о штрафах.

В ведомстве сообщили, что в здании, где находились серверы, произошла протечка. Компьютеры, на которых хранятся данные, залило водой. Почти два дня технические специалисты МВД занимались ремонтом в круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.