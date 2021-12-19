В Швеции вакцинацию совместили с "чипированием". Делают это открыто и только по доброй воле. Устройство размером с рисовое зернышко разработала одна из местных компаний. Его вживляют под кожу. Отсканировав это место, можно получить данные о вакцинации.

А еще чип способен работать как проездной, абонемент в спортзал и хранилище прочих данных. Используют такой имплант уже более шести тысяч человек. Разработчики уверяют, что это безопасно и можно убрать в любой момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.