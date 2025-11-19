Форма поиска по сайту

19 ноября, 14:30

Технологии

"Деньги 24": каждый второй российский бизнесмен применял технологии ИИ

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут использовать биометрию для посадки

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

Два новых ИИ-сервиса для диагностики травм суставов заработали в Москве

Цены на электронику могут вырасти в случае введения технологического сбора в России

Россияне смогут использовать биометрию для посадки на поезд с 2026 года

В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет

Россияне смогут оценить качество интернет-соединения в приложении "Госуслуги"

Пилотный запуск биометрической посадки в поезд в России намечен на 2026 год

"Техно": откуда появились звезды в электронном дневнике у школьников

Искусственный интеллект активно внедряется в российский бизнес. Согласно исследованию, каждый второй предприниматель в стране уже применял технологии ИИ для решения рабочих задач.

Наиболее популярные способы использования нейросетей включают поиск информации, написание текстов, создание визуального контента и получение советов в сложных ситуациях. Бизнес активно использует ИИ для оптимизации затрат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиибизнесэкономикавидео

