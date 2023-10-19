РКН подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка

Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Пока ведомство готовит документы для суда, пользователи гадают, есть ли их личная информация в открытом доступе.

Ранее в Telegram писали, что объем утечки оценивают примерно в миллион строк. В последнее время сообщений о разного рода взломах стало больше. От этого страдают банки и ритейл.

С чем это связано? И можно ли защитить персональные данные? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.